Metroid Prime Hunters : le concepteur du jeu culte de la NDS souhaiterait un remake

Sorti en 2006 sur NDS, Metroid Prime : Hunters est un titre mémorable qui tirait parfaitement partie des spécificités de la console de Nintendo (dont le double écran et l'écran tactile) tout en réussissant l'exploit de retranscrire parfaitement l'ambiance et l'univers de la série de Retro Studios. Développé par Nintendo Software Technology sous la houlette de Masamichi Abe que l'on retrouve au générique de jeux aussi différents que Pikmin, 1080° Snowboarding ou encore Mario vs. Donkey Kong : Le Retour des Minis!, Metroid Prime : Hunters est un titre qui a indubitablement marqué les esprits, et pas simplement par ce que Nintendo l'avait choisi comme vitrine de la NDS en fournissant une démo du jeu lors de son lancement (ce qui restera unique.)

Dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube, Kiwi Talkz, l'un des concepteurs du jeu Richard Vorodi (qui a dernièrement travaillé sur Darksiders III) est revenu sur le développement du jeu en donnant différentes anecdotes, notamment que Nintendo remettait une "Bible Metroid" à toute personne travaillant sur la série afin de s'y référer. Il a aussi donné son avis sur un possible remake / remaster du jeu. Retrouvez ci-dessous la traduction de sa réponse publiée par le site Nintendo Life.

Alors, Richard Vorodi serait-il heureux que Nintendo fasse un remake de Metroid Prime : Hunters ?

Le côté égoïste de moi dirait non, c'est parfait comme ça. Le truc, ce n'est pas mon jeu, c'est le jeu de tout le monde. C'est en fait incroyablement flatteur; s'il y a un public pour ce jeu, s'il y a un moyen de le faire entrer dans le 21e siècle ou le monde post-pandémique, ce serait formidable. Ce serait formidable de voir ces gars en pleine résolution, ce serait formidable de voir la queue de cheval se balancer... il y a eu tellement d'avancées. Le genre FPS plus que tout autre genre a connu la plus grande croissance... Il serait incroyable de voir comment ce jeu se jouerait aujourd'hui. Alors oui, je suis tout à fait d'accord.