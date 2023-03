Metroid II: Return of Samus, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link's Awakening - Un ensemble de posters Game Boy ajouté sur le My Nintendo Store

Les bonnes nouvelles n'arrivant jamais seules, Nintendo vient, après avoir mis à jour les catalogues Game Boy, Nes et Super Nes de son abonnement Nintendo Switch Online, de rendre une nouvelle fois hommage à cette grande époque. L'entreprise vient en effet d'ajouter un ensemble de trois posters de grands hits de la Game Boy sur le My Nintendo Store. Contre seulement 600 points platine et 2,99 euros de frais de livraison, vous pourrez vous offrir trois posters à l'effigie de :

Metroid II: Return of Samus

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Visibiles ci-dessous, ces posters devront plaire aux amateurs de la console portable de Nintendo et des années 90. Allez-vous craquer ? Cliquez ici pour vous les procurer.

Source : Nintendo