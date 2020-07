Metamorphosis - L'aventure commencera en août sur Nintendo Switch

Annoncé en juin 2019 sur Nintendo Switch Metamorphosis aura fait du chemin avant de valider sa date de sortie officielle. Si vous souhaitez découvrir ce jeu d'aventure surréaliste s'inspirant de l'œuvre de Franz Kafka : La Métamorphose, All in! Games est fier d'annoncer qu'il sera proposé sur l'eShop et consoles concurrentes à partir du 12 août .

Afin d'en découvrir davantage sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous le dernier trailer en date, ainsi qu'un descriptif.