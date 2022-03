Metal Tales Overkill - Un nouveau shooter rogue-like attendu en avril sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de jeu de tir et de métal, le jeu Metal Tales Overkill sortira sur l'eShop de la Nintendo Switch le 21 avril prochain . En attendant de pouvoir poser la main sur le titre, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Le Dieu Kuk possède tous les dieux de la guitare, et à travers eux, les métalleux. Grâce à des concerts infinis, il aide sa légion de zombies métalleux à anéantir toutes les créations originales des groupes de métal et de leurs fans dévoués. Alors que des légions de métalleux sont privés de leur passion, une seule personne peut vraiment relever le défi et en sortir victorieux.

Metal Tales : Overkill est un jeu d'action-aventure où le métal et l'adrénaline s'affrontent pour vous offrir l'ultime jeu de tir roguelike en 3D. Combattez la malédiction qui pèse sur vos frères de métal et libérez-les du mal.

Parviendrez-vous à vaincre tous les dieux du métal, à sauver le monde et à devenir vous-même le Dieu du métal ultime ?

Faites votre choix parmi une variété d'instruments et d'accessoires de l'histoire du métal : personnalisez votre jeu avec une large sélection des meilleures guitares, montez le son avec les meilleurs amplis, et invoquez les meilleurs trucs et les meilleurs airs pour une expérience de combat ultime !