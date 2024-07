Metal Slug Tactics - Les développeurs du premier Metal Slug reviennent sur l'histoire du jeu original et de ce nouveau spin-off

Alors que Metal Slug Tactics est toujours attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2024. En attendant, Les têtes pensantes de Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) et de Leikir Studio (Rogue Lords, Synergy), en plus des développeurs vétérans de SNK se sont réunis le temps d'une vidéo pour rappeler les fondations de la série, et ce qui a amené à développé le Tactical-RPG qui sera bientôt disponible sur nos consoles.

La vidéo s’ouvre sur les réflexions des vétérans de l'équipe de développement de METAL SLUG à propos de l'histoire de la franchise, dont le run-and-gun intemporel a façonné l’histoire du jeu vidéo d’action. Des images des premiers artworks dessinés à la main et de précédents titres, ainsi qu’un aperçu complet du prochain Metal Slug Tactics, permettent d’explorer l’identité même de la série, ainsi que la façon dont le RPG tactique conserve l’énergie caractéristique de la licence dans un tout nouveau style.

Cette exploration en profondeur de l’héritage de METAL SLUG offre de nouvelles perspectives sur la manière dont l’amour partagé et intemporel pour la licence a jalonné la coopération entre Dotemu et Leikir Studio. Les équipes collaborent consciencieusement pour s’assurer que Metal Slug Tactics s’inscrit pleinement dans l’univers révéré de METAL SLUG avec des personnages, une ambiance et des combats qui s’inscrivent pleinement dans l’ADN du run-and-gun original tout en offrant de nouvelles manières passionnantes de combattre aux côtés de Marco, Tarma, Eri et Fio.

Tout à la fois hommage vibrant et nouvelle approche audacieuse d’une licence historique du jeu vidéo, Metal Slug Tactics offre une esthétique ébouriffante dont le pixel art ciselé et les animations délicieuses constituent la substantifique moelle. Les niveaux sont des agencements aléatoires de différentes tuiles conçues à la main, ajoutant une dimension roguelite parfaitement en phase avec le système de combat dynamique et stratégique. Relevé, varié et hautement rejouable, Metal Slug Tacticsentend mettre vos capacités d’adaptation à rude épreuve.

Équipé des armes emblématiques de METAL SLUG et boosté par des arbres de compétences, des perks et des attaques spéciales qui s’appuient sur un tout nouveau système d’adrénaline, faites face à une armée imprévisible de méchants iconiques de cette série phare des 90’s. Sa bande originale est notamment composée par Tee Lopes, qui a déjà œuvré sur TMNT: Shredder’s Revenge, Sonic Mania ou encore sur le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4. Metal Slug Tactics est développé par Leikir Studio, avec le soutien de Dotemu et un accès à la licence fourni par SNK, son propriétaire.