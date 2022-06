METAL MAX Xeno: Reborn est disponible sur Nintendo Switch

Annoncé en avril dernier, Metal Max Xeno: Reborn est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 35,99€ ainsi qu'en version physique. Si vous n'êtes pas encore familier avec l'univers du jeu, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement accompagné d'un descriptif complet.

Un siècle s'est écoulé depuis l'anéantissement quasi total de l'humanité. La baie de Tokyo, autrefois prospère, a été réduite à une friche urbaine et la population restante fait ce qu'elle peut pour survivre à l'extinction par les imposants robots tueurs connus sous le nom de SoNS.

Ces machines zoomorphes sont équipées des armes les plus mortelles qui soient. En raison de leur pouvoir destructeur, les plus puissants ont mis une prime sur leur tête pour tout héros qui parviendrait à les vaincre.

Explorez cette terre désolée et battez-vous contre des assauts d'ennemis. Récupérez, modifiez et ripostez à l'aide de tanks, d'armes et de votre fidèle chien de combat, Pochi, pour redonner un avenir à la race humaine !

Caractéristiques