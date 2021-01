Mercyful Flames - Un occultiste prend le rôle d'un inquisiteur sur Nintendo Switch

Jusqu'ici connu sous le nom de Inquisitor: The Hammer of Witches, le nouveau jeu signé Asmodev mêlant enquête et RPG change d'identité ce jour pour se renommer Mercyful Flames. Ce titre pour le moins atypique vous permet d'endosser le rôle d'occultiste récemment nommé inquisiteur. Quand les phases de torture d'innocents se mélangent à une histoire d'amour, le résultat proposé ne peut qu'être sinistre.

Bien que nous n'ayons pas encore de date de sortie pour Mercyful Flames, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu.