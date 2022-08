Melon Journey: Bittersweet Memories - Une disparition au parfum de melon vous attend sur Nintendo Switch

XSEED Games et le développeur Froach Club nous ont présenté ce jour un nouveau titre annoncé sur Nintendo Switch ; Melon Journey: Bittersweet Memories. Attendu dans le courant de l'automne 2022, ce jeu d'aventure vous plonge dans la ville de Hog Town, et vous y incarnez Honeydrew, à la recherche de son ami Cantaloupe qui a disparu d'Eglantine Industries où est en préparation le tout dernier soda à base de melon.

C'est donc une enquête qui vous attend avec au passage diverses sous-intrigues pour découvrir quel est le mystérieux secret que semble avoir découvert Cantaloupe, le tout étalé sur un peu plus de cinq heures de jeu, et accompagné de 50 musiques différentes. A l'occasion de la journée du melon qui se tenait le 14 août, XSEED Games et Froach Club ont préparé un trailer du jeu à découvrir ci-dessous.