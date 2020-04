Melbits POD - Les petites créatures se déclinent en figurines connectées

Alors que Guyoon faisait le test de Melbits World au tout début de l'année 2020, nous apprenons ce jour que la licence est actuellement en pleine campagne Kickstarter afin de réaliser un tout nouveau projet de figurines connectées : Melbits POD.

A la manière d'un Tamagotchi, prenez soin de vos Melbits de 2 manières différentes : via votre jouet physique : le Melbits POD, ou en réalisant des mini-jeux avec l'application dédiée. Pour de plus amples informations concernant le projet, nous vous laissons ci-dessous un aperçu vidéo de ce nouvel accessoire connecté, et nous vous donnons rendez-vous sur la page Kickstarter du projet. Il ne reste plus que 3 jours pour y participer si vous le souhaitez, mais le premier palier a déjà été largement franchi avec plus de 48 000€ récoltés sur les 18 000 demandés. Une prouesse compte tenu de la situation actuelle avec le Covid-19.