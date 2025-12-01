Melatonin - Le jeu de rythme s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Comme vous le savez à présent, il n'y aura jamais assez de jeux de rythme sur consoles Nintendo. Déjà proposé en 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Half Asleep vient de signer un partenariat avec Super Rare Games pour proposer Melatonin en version physique à partir du 11 décembre 2025 . Ce sont en tout 3000 copies qui attendront les joueurs le 11 décembre à partir de 17h00 heure de Paris sur la boutique en ligne de Super Rare Games.

Trouvez l'harmonie tout au long d'une variété de niveaux oniriques aux défis surprenants. Laissez-vous emporter par les graphismes dessinés à la main et la musique dynamique, complètement dépourvus de flots d'informations incessants ou d'interfaces intimidantes.

Au travers des niveaux uniques de ce jeu de rythme, Melatonin explore le lien entre les rêves de notre sommeil et les expériences de l'éveil. Peu à peu, au fil des graphismes colorés, détaillés et dessinés à la main, en compagnie de la musique composée pour accompagner le gameplay et les images, vous dévoilerez des éléments du personnage principal en vous enfonçant de plus en plus profondément dans ses rêves nocturnes.

Fonctionnalités :