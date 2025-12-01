Melatonin - Le jeu de rythme s'offre une version physique sur Nintendo Switch
Comme vous le savez à présent, il n'y aura jamais assez de jeux de rythme sur consoles Nintendo. Déjà proposé en 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Half Asleep vient de signer un partenariat avec Super Rare Games pour proposer Melatonin en version physique à partir du 11 décembre 2025. Ce sont en tout 3000 copies qui attendront les joueurs le 11 décembre à partir de 17h00 heure de Paris sur la boutique en ligne de Super Rare Games.
Trouvez l'harmonie tout au long d'une variété de niveaux oniriques aux défis surprenants. Laissez-vous emporter par les graphismes dessinés à la main et la musique dynamique, complètement dépourvus de flots d'informations incessants ou d'interfaces intimidantes.
Au travers des niveaux uniques de ce jeu de rythme, Melatonin explore le lien entre les rêves de notre sommeil et les expériences de l'éveil. Peu à peu, au fil des graphismes colorés, détaillés et dessinés à la main, en compagnie de la musique composée pour accompagner le gameplay et les images, vous dévoilerez des éléments du personnage principal en vous enfonçant de plus en plus profondément dans ses rêves nocturnes.
Fonctionnalités :
- Découvrez plus de 20 niveaux oniriques répartis en 5 chapitres, chaque niveau introduisant une nouvelle manière de suivre le rythme.
- Débloquez des modes de défi qui mettront à l'épreuve vos réflexes et vos compétences en matière de rythme.
- Jouez à Melatonin sous une nouvelle perspective en débloquant de nouvelles combinaisons de niveau amusantes.
- Créez le jeu de rythme de vos rêves avec l'éditeur de niveau facile à prendre en main.
- Utiliser le mode d'entraînement pour apprendre à surmonter chaque niveau.
- Recourez aux nombreuses fonctionnalités d'aide lorsque vous ne savez plus quoi faire.