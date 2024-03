MEGATON MUSASHI W : WIRED s'invitera prochainement sur Nintendo Switch

Alors que l'animé MEGATON MUSASHI s'apprête à être diffusé dans le monde entier, Level-5 Inc. vient d'annoncer l'ouvertures des précommandes sur consoles PlayStation de son RPG robotique MEGATON MUSASHI W : WIRED. Si nous n'avons pas encore de date de sortie confirmée pour la Nintendo Switch, le studio tient à rassurer les joueurs en indiquant que cette version est toujours au programme, et que les précommandes seront ouvertes à partir du 11 avril 2024.

Dans ce RPG robotique dont l'action se déroule sur une planète Terre envahie par les extraterrestres, seize pilotes unissent leurs forces pour reconquérir leur territoire. Outre la trame de l'anime, des quêtes et des scénarios individuels vous permettront de découvrir chaque personnage en profondeur, tout en livrant de prodigieuses batailles. Vous aurez aussi la possibilité de personnaliser vos robots, appelés « Rogues », non seulement en reconfigurant leur corps, leurs bras et leurs jambes, mais aussi en modifiant et en améliorant leurs performances à l'aide d'une carte mère. MEGATON MUSASHI W : WIRED est le troisième et dernier opus de la célèbre série au Japon, et le premier disponible dans le monde entier.

Les bonus de l'édition Deluxe ont été révélés et incluent deux nouveaux Rogues et un recueil d'illustrations numériques contenant de plus de 90 pages, dont des documents non publiés. Consultez le site web officiel pour en savoir plus sur les autres bonus, comme les tenues de pilotes et les armes en édition limitée.

En plus de la version Steam®, nous avons ajouté un jeu et une sauvegarde multiplateformes entre toutes les consoles compatibles. Trois joueurs pourront ainsi profiter des modes de jeu coopératif et des batailles jusqu'en trois contre trois avec des utilisateurs du monde entier.

Les précommandes pour PS4 et PS5 seront ouvertes du 28 mars au 24 avril, et s'accompagneront d'un Rogue bonus en édition limitée, Yatabushi, dont le design s'inspire d'une armure de samouraï, et qui donne plus de force aux coups spéciaux.

Les précommandes pour Nintendo Switch™ seront ouvertes du 11 avril à 02 h 00 au 25 avril à 01 h 59, et bien qu'il n'y ait aucune précommande disponible pour la version Steam®, le Rogue Yatabushi en édition limitée sera disponible à l'achat dès le 25 avril.