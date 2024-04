MEGATON MUSASHI W: WIRED - Les méchas sont de sortie sur Nintendo Switch

Le studio Level-5 est de retour en cette fin de mois d'avril avec MEGATON MUSASHI W: WIRED. Disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre vous propose de prendre le contrôles de méchas appelés Rogues pour luter contre l'invasion Alien. En attendant notre test dédié, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Customise tes robots géants, les Rogues, pour reprendre la Terre des mains d'envahisseurs extraterrestres dans ce RPG d'action mecha. Détruis tes ennemis avec classe !

Lance-toi dans d'excitants combats de robots au cœur d'une histoire fascinante !

Alors que la Terre fait face à une invasion extraterrestre, de jeunes gens sont choisis pour piloter des robots géants appelés Rogues et reprendre leur planète dans ce RPG d'action mecha.

Customise ton Rogue, maîtrise des attaques époustouflantes et prends part à une histoire aux personnages hauts en couleur.

Taille ton chemin pour gagner des objets légendaires !

Élimine tes ennemis pour accomplir les missions ! Gagne des batailles et reçois des pièces pour améliorer tes Rogues ! Collectionne des objets rares comme des pièces customisées, des armes et des matériaux de renforcement ! Déniche des objets légendaires et assemble le mecha ultime !

Battez-vous aux côtés de vos amis pour vaincre de puissants ennemis, ou participez à des duels acharnés entre joueurs !

Entrez dans le feu de l'action en rejoignant des parties en mode sans fil local ou en ligne, comportant jusqu'à trois joueurs en coopération, ou encore des combats entre joueurs en trois contre trois !

Des robots de collaborations rejoignent la mêlée !

Les robots de légende Mazinger Z, Getter Robo, Combattler V et Voltes V rejoignent Megaton Musashi ! Rassemble toutes les pièces pour assembler ta propre machine de combat personnalisée !