Megadimension Neptunia VII - Une version physique finalement prévue sur Nintendo Switch ?

Initialement sorti en 2015 sur PS4, Megadimension Neptunia VII s'apprête à s'offrir une sortie le 28 juillet sur Nintendo Switch. Si Idea Factory avait annoncé que le titre sera accessible uniquement en version dématérialisée sur l'eShop, le site officiel de Nintendo semble de son côté indiquer le contraire. Nous pouvons en effet découvrir sur le site officiel américain de la firme la jaquette d'une version boîte aux couleurs du jeu. Photomontage d'un stagiaire en charge des fiches produit ou annonce imminente, nous attendons de plus amples informations de la part de Idea Factory.

Il semblerait qu'un nouveau groupe ait remplacé les déesses de Gamindustri pendant la nuit, et Neptune est introuvable ! Après avoir été transportées dans une nouvelle dimension ravagée, les sœurs Nep s'allient à une mystérieuse déesse pour combattre la nouvelle menace et sauver la dimension Zero.

Pourront-elles sauver les différentes dimensions et rétablir l'ordre sur Gamindustri ?

Caractéristiques principales