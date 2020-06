Mega Switch Pro XXL Super Big : une Youtubeuse crée une Nintendo Switch géante qui fonctionne

Les mots parfois sont dérisoires et peinent à exprimer ce que l'on peut ressentir... Quoique dans ce cas, un simple "Whaou" peut faire l'affaire ! Mais bien entendu on vous en laisse juge en découvrant la vidéo ci-dessous. Elle a été postée par Xiao Ningzi, une Youtubeuse talentueuse et ingénieuse qui a eu l'idée de se confectionner une Super Nintendo Switch- ou pour être exacte une Mega Switch Pro XXL Super Big ! Une version géante de la Nintendo Switch avec un super écran à la qualité inégalée qui non seulement fonctionne mais reste tout à fait (trans)portable. La jeune femme l'a fabriqué elle-même (comme on le voit dans la vidéo) avec "des matériaux simples et courants" et on ne peut qu'être bluffé par le résultat. Retrouvez cette vidéo étonnante dans laquelle pour finir et afin de présenter sa "super grosse" console au monde entier, Xiao Ningzi s'est amusée à aller la tester dans un centre commercial devant la mine étonnée des passants ! N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Bilibili