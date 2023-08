MEGA MAN X DiVE Offline annoncé par Capcom

Paru intialement sur Steam le 15 septembre 2021, MEGA MAN X DiVE n'a pas su retenir l'attention des fans pour cette formule basée sur le Gacha dans l'univers de Mega Man X. Après 2 ans seulement, le jeu avait finalement été mis hors-ligne, et la version mobile gérée par NebulaJoy tentait encore de tenir la barre. Finalement, Capcom a décidé de revoir sa copie, et nous propose de découvrir MEGA MAN X DiVE Offline. Disponible à partir du 31 août sur Steam, iOS et Android, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

MEGA MAN X DiVE Offline invite les Chasseurs à se lancer dans un voyage digitalisé à travers l'univers de Mega Man X et à enquêter sur une faille dans les données du jeu qui a corrompu le Deep Log. Dans un monde dynamique et en constante évolution, les Chasseurs suivent les conseils de RiCO, un mystérieux navigateur, pour rétablir l'ordre dans le cyberespace. Il sera possible de contrôler les personnages populaires tels que X, Zero, Axl, Alia, Vile et bien d'autres encore, pour vaincre les Réploides rebelles appelés Mavericks et réparer le Deep Log à travers plus de 900 niveaux. Plus de 100 personnages seront customisables (puissance de feu, armures, puces, cartes…) grâce aux récompenses remportées en jeu. MEGA MAN X DiVE Offline propose différents modes : Mode Histoire : En traversant une grande variété de niveaux, les joueurs gagnent des points d'expérience pour améliorer leurs personnages et armes.

: En traversant une grande variété de niveaux, les joueurs gagnent des points d'expérience pour améliorer leurs personnages et armes. Mode Événement : Des niveaux additionnels des histoires principale et secondaires basés sur les jeux Mega Man™ préférés des fans.

: Des niveaux additionnels des histoires principale et secondaires basés sur les jeux Mega Man™ préférés des fans. Mode Défi : Des missions à la difficulté renforcée qu’il faut compléter pour grimper dans l’ascenseur orbital de Jakob et des Contre-la-Montre pour progresser dans les niveaux du data-verse.