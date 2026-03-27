Mega Man Star Force Legacy Collection est disponible sur Nintendo Switch

Mega Man continue son bonhomme de chemin avec ses compilations. Dernier titre en date, Mega Man Star Force Legacy Collection vous propose de (re)découvrir les opus StarForce sortis initialement sur Nintendo DS. La compilation des 7 titres est ainsi disponible sur l'eShop au prix de 39,99€. Malheureusement, aucune version physique n'est proposée en Europe. Si vous voulez absolument une cartouche, il faudra opter pour l'import américain ou japonais. Et si vous ne l'avez pas encore lu, notre test dédié est disponible juste-ici.

La série Mega Man Star Force, qui a engendré des animés, est de retour avec Mega Man Star Force Legacy Collection. Ce pack inclut 7 jeux, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires, comme une galerie d'art et de musique ! En outre, contrairement aux versions originales, le jeu en ligne est ici pris en charge !

Nous sommes en l'an 220X, et des progrès fulgurants ont été accomplis dans le domaine de la technologie des ondes. Notre protagoniste, le jeune Geo Stelar âgé de 11 ans est accablé par la disparition de son père astronaute et refuse d'aller à l'école.

Geo passe nombre de ses soirées à l'observatoire, à regarder les étoiles, lorsqu'une nuit, son Transer capte un signal en provenance de l'espace, et il est la victime d'une puissante décharge électrique !

Lorsqu'il reprend connaissance, un extraterrestre avec un corps formé d'ondes électromagnétiques nommé Omega-Xis se tient devant lui...

Mega Man Star Force Pegasus

Mega Man Star Force Leo

Mega Man Star Force Dragon

Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3 Black Ace

Mega Man Star Force 3 Red Joker

Remarque : la fonctionnalité permettant de lier le jeu à un jouet, qui était présente dans les versions originales, n'est pas prise en charge.