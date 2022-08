Mega Man Battle & Fighters - Un classique de la NeoGeo Pocket disponible sur Nintendo Switch

Apparu sans crier gare, SNK vient de confirmer via un communiqué de presse la sortie de Mega Man Battle & Fighters sur Nintendo Switch, un classique de la NeoGeo Pocket en son temps. Proposé au prix de 7,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de présentation ainsi qu'un descriptif complet du contenu qui vous attend.

SNK CORPORATION a le plaisir d’annoncer que Mega Man Battle & Fighters est désormais disponible en téléchargement sur Nintendo Switch. Mega Man Battle & Fighters comprend deux titres sortis à l’origine sur NeoGeo Pocket Color : Mega Man : The Power Battle et Mega Man 2 : The Power Fighters.

Cette compilation est disponible dans le cadre de la NeoGeo Pocket Color Selection. Les fans peuvent incarner différents personnages comme Proto Man, Bass ou encore Duo, chacun possédant son propre style de jeu. Ils se lanceront ainsi dans l’action pour vaincre des boss issus des jeux Mega Man 1 à 7. Au total, 40 boss devront être éliminés pour empêcher le Dr. Wily de dominer le monde. Des données sur les personnages sont à obtenir aléatoirement en affrontant les ennemis, avec 36 types à collecter pour remplir la base de données.

Mega Man Battle & Fighters contient uniquement la version japonaise de la compilation et les fonctionnalités d’échange ont été désactivées. Le manuel d’instructions inclus dans le jeu provient de la version NeoGeo Pocket Color originale, les contrôles affichés peuvent donc différer sur Nintendo Switch.

Mega Man Battle & Fighters est désormais disponible en téléchargement sur Nintendo Switch au prix de 7,99 €. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

Les fans de retro gaming seront ravis d’apprendre qu’une collection NeoGeo Pocket Color Selection Vol.2 est en préparation. Plus d’informations seront annoncées prochainement.