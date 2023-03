Meg's Monster - Une petite aventure riche en émotions disponible sur Nintendo Switch

Si vous cherchez un RPG petit par la durée, mais riche en émotions, le développeur Odencat vous propose de découvrir dès à présent Meg's Monster. Proposé au prix de 13,31€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Notre test dédié sera également disponible dans la journée.

Bienvenue dans le Monde Souterrain, une terre où monstres et mutants dévorent des humains pour le petit-déjeuner.

L'un de ces monstres, un ogre colossal du nom de Roy, n'est pas intéressé par la chair humaine. Cependant, un jour, lui et son meilleur Golan tombent sur une petite fille perdue du nom de Meg, et découvrent quelque chose d'absolument terrifiant : dès qu'elle se met à pleurer, le ciel prend une teinte rouge sang et la terre entière se met à trembler.

Eh oui, les larmes de cette petite fille détiennent le pouvoir de déclencher l'apocalypse, et la seule façon de l'arrêter est de l'aider à trouver sa mère pour qu'elle puisse ainsi rentrer chez elle en toute sécurité.

Meg's Monster est un JRPG court, où l'histoire est centrale et où un énorme twist vous attend. Les joueurs y contrôlent Roy, qui commence le jeu avec 99,999 HP et qui est tout simplement... imbattable. Mais le vrai défi ici est de protéger Meg, car si elle se met à pleurer, c'est la fin du jeu pour tout le monde. Les joueurs devront donc apprendre à maîtriser des mécaniques de combats uniques, ainsi que des mini-jeux originaux, intégrés à chaque affrontement... et tout cela en protégeant Meg et en utilisant ses jouets préférés pour la calmer.

Au cours de leur aventure ensemble, Roy et Meg rencontreront un grand nombre de personnages décalés et hauts en couleur, tous créé avec le style unique d'Odencat, avec son esthétisme si particulier du pixel-art, qui rend les monstres les plus effrayants absolument adorables. De nombreuses histoires et intrigues attendent nos héros, y compris des événements secondaires permettant de se lier d'amitié avec d'anciens ennemis.

Ce qui semble être tout d'abord un jeu simple et réconfortant qui raconte l'histoire d'une amitié improbable se transforme finalement en quelque chose de bien plus grandiose et complexe, où Roy et Meg sont amenés à percer les mystères entourant le Monde Souterrain... et eux-mêmes. Tout cela donne une aventure forte en émotions, qui, comme toute belle histoire, restera dans votre coeur pendant de nombreuses années.