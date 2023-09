Mechs V Kaijus annoncé sur Nintendo Switch

Les Méchas et les Kaijus, une grande histoire d'amour qui leur donne l'occasion de se mettre régulièrement sur la tronche que ce soit en jeu vidéo ou au cinéma. Développé par Doble Punch Games, Mechs V Kaijus vous propose une approche différence de la lutte entre ces deux entités avec un jeu mêlant MOBA et Tower Defense. Attendu pour le 28 septembre 2023, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Dans Mechs contre Kaijus, vous assumez le rôle du commandant d'un puissant escadron de mechs. Sautez vos mechs du mur de la défense et contrôlez-les sur le champ de bataille. Placer stratégiquement les tours et les pièges sur le champ de bataille en mode tactique pour créer une défense impénétrable. Utilisez des compétences puissantes et déployez des unités de soutien et créez d'énormes armées avec des usines.

Caractéristiques