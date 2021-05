Mayhem Brawler - La castagne s'invite cet été sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de baston sur Nintendo Switch, Hero Concept vient de confirmer l'arrivée de son dernier titre sur Nintendo Switch : Mayhem Brawler. Attendu pour cet été, nous vous laissons découvrir son descriptif ainsi qu'un premier trailer ci-dessous.

POUR PROTÉGER ET SERVIR

Alors qu'ils répondent à un appel de routine lors d'une patrouille, Dolphin, Star et Trouble - les agents les plus populaires de l'agence de maintien de l'ordre aux super-pouvoirs, Stronghold - se retrouvent dans une suite d'événements qui vont modifier le destin de la ville entière.



FORCE EXCESSIVE

Que les choses soient claires : si vous pensez qu'une journée dans la vie d'un policier surpuissant est facile, vous ne pouvez pas vous tromper, car il existe des menaces plus importantes que les gangs de rue dans Mayhem Brawler, un jeu d'urban fantasy. Grâce à votre arsenal de combos et de capacités spéciales, vous et vos coéquipiers en coopération devrez rendre la vie misérable à ces criminels surpuissants, vous défendre contre la fureur des loups-garous, résister aux sortilèges des sorciers de rue et affronter la mégacorp dirigée par des maisons de vampires qui imposent leurs goons pour faire leurs sales besognes.

L'UNIVERS DE MAYHEM

Des arrière-plans dessinés à la main et des animations image par image inspirés des bandes dessinées, associés à une bande-son qui déchire, vous procureront une bonne dose d'adrénaline sur votre manette. Par vos choix, vous façonnerez le déroulement de l'histoire et atteindrez finalement l'une des trois fins différentes de l'univers de Mayhem Brawler, où chaque coin a une histoire à raconter.