Mayhem Brawler - Un nouveau beat'em up annoncé pour 2021 sur Nintendo Switch

Est-ce que le Beat'em up serait en passe de redevenir un genre incontournable sur nos consoles de jeu ? Hero Concept vient de dévoiler au monde son nouveau projet à destination de la Nintendo Switch et diverses autres plateformes : Mayhem Brawler. Souhaitant proposer une revisite des titres phares des années 90, avec un style BD et 3 fins différentes en fonction de vos actions, Mayhem Brawler est attendu courant 2021 sur nos consoles sans plus de précisions.

Mayhem Brawler est un jeu de beat'em up sur le thème de la fantaisie urbaine qui ramène l'ambiance des années 90 aux arcades d'aujourd'hui. Avec son style de bande dessinée et ses bandes son qui déchirent, il offre une expérience unique que vous pouvez aborder en solo ou en coopération avec des amis tout en définissant la prochaine étape de l'histoire avec vos choix. POUR PROTÉGER ET SERVIR

En répondant à un appel de routine d'une patrouille, Dolphin, Star, et Trouble - les agents les plus populaires de la superpuissante agence de maintien de l'ordre, Stronghold - se retrouvent dans une séquence d'événements qui va changer le destin de la ville entière. FORCE EXCESSIVE

Soyons clairs : si vous pensez qu'une journée dans la vie d'un superpuissant policier est facile, vous ne pouvez pas vous tromper davantage, car il existe des menaces plus grandes que les gangs de rue dans le monde de Mayhem Brawler. Grâce à votre arsenal de combinaisons et à vos capacités spéciales, vous et vos coéquipiers devriez rendre la vie misérable à ces criminels surpuissants, vous défendre contre la fureur des loups-garous, résister aux sorts des sorciers de la rue et affronter la mégacorp dirigée par les maisons de vampires qui obligent leurs hommes de main à accomplir leurs sales besognes. L'UNIVERS DU JEU

Des arrière-plans et des animations image par image inspirés de la bande dessinée, associés à une bande-son qui déchire, apporteront une poussée d'adrénaline à votre contrôleur. Avec les choix que vous ferez, vous façonnerez le déroulement de l'histoire et atteindrez finalement l'une des trois fins différentes de Mayhem Brawler, où chaque coin de rue a une histoire à raconter. CARACTÉRISTIQUES DU JEU Un nouveau regard sur les beat'em up classiques des années 90

Mode coopératif hors ligne pouvant accueillir jusqu'à 3 joueurs

Capacité à modifier le déroulement du jeu grâce à des décisions prises par les joueurs

3 fins uniques basées sur les choix des joueurs

Une mécanique de combat unique

3 personnages jouables contre 30 monstres dont 12 boss uniques

Dessin à la main inspiré d'une bande dessinée, personnages animés image par image et bande son à bascule

Votre billet d'entrée dans l'univers sans limites de Mayhem