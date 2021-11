Mayhem Brawler - La mise à jour 2.0 Air Supremacy disponible sur Nintendo Switch

Beat'em all sorti en août dernier sur Nintendo Switch, Mayhem Brawler vient de se voir gratifier d'une toute nouvelle mise à jour apportant du contenu conséquent. Sobrement intitulée Màj 2.0 Air Supremacy, nous vous laissons découvrir les nouveautés apportées ci-dessous :

COMBO AÉRIEN ! MERVEILLEUX !

Les plus importants de ces nouveaux ajouts sont les "Air Combos" et les "Air Special Attacks". Les personnages seront en mesure d'effectuer des actions aériennes uniques. Ces fonctionnalités augmenteront le potentiel de combo des joueurs en effectuant des attaques aériennes élégantes et en achevant les adversaires avec une attaque spéciale aérienne dévastatrice qui brûle un mètre de la barre de puissance.

C'EST L'HEURE DU JONGLAGE

Il est temps de punir ceux qui menacent les officiers de Stronghold avec Payback ! Tout en bloquant une frappe entrante, appuyez sur le bouton d'attaque au bon moment pour exécuter une nouvelle contre-attaque et lancer les ennemis dans les airs. Les contre-attaques vous permettront de jongler avec vos adversaires ou seront le point de départ de combos aériens implacables. Une douce vengeance !

PAS DE REPOS POUR LES FATIGUÉS

Avec de nouvelles attaques à réaliser dans l'arsenal, il ne reste qu'une chose à faire pour que les combos soient encore plus puissants : les attaques OTG (Off the Ground). Ces actions permettront aux héros de frapper les ennemis même lorsqu'ils sont mis à terre et de les lancer dans les airs. Ce système ne limitera plus le potentiel des combos, faisant des joueurs la limite elle-même !

Renversez le cours de la bataille avec des contre-attaques, renvoyez vos ennemis dans les airs avec des attaques hors-sol, et devenez une force de la nature inarrêtable avec des combos implacables pour anéantir vos ennemis !