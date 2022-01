Matchpoint - Tennis Championships - Une nouvelle licence axée sur le Tennis annoncée sur Nintendo Switch

Alors que les amateurs de jeux de tennis réalistes pleurent encore la disparition de Top Spin de l'environnement vidéoludique, Kalypso Media et le développeur Torus Games (connu entre autres pour Cartoon Network : Battle Crashers) viennent de surprendre tout le monde en annonçant Matchpoint - Tennis Championships. Se présentant comme un nouveau jeu de tennis offrant un gameplay authentique et une expérience immersive, le titre sortira sur de nombreux supports dont la Nintendo Switch dans le courant du printemps 2022 .

Si nous avons à l'heure actuelle que très peu d'images ou d'indications précises sur le contenu du titre, Kalypso Media et Torus Games ont publié un premier trailer mettant dévoilant ce qui ressemble au moteur du jeu, et une seconde vidéo où diverses icônes du tennis dévoilent leur présence au casting des personnages jouables. On attendra donc d'en voir un peu plus et de poser les mains sur le jeu pour nous faire notre propre idée.