Matchpoint - Tennis Championships dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

Nouvelle simulation de tennis signée Torus Games et éditée par Kalypso Media, Matchpoint - Tennis Championships s'était fait relativement discret depuis quelques temps. Heureusement, un nouveau journal des développeurs vient d'être diffusé, nous apportant ainsi quelques informations complémentaires. Si l'on se concentre sur la Nintendo Switch, nous savons désormais que le mode multijoueur sera en cross-play, nous permettant de jouer avec les joueurs des supports concurrents. Enfin, nous pourrons jouer au titre sur nos consoles hybrides à partir du 20 octobre 2022.

La concurrence de son côté a plus de chance puisqu'ils pourront découvrir le titre le 7 juillet prochain, et ont déjà accès à une démo sur PC, et sur les stores Playstation et Xbox. Si vous avez l'une de ces plateformes vous pouvez ainsi déjà vous faire un premier avis sur la qualité du titre.