Matchbox: Driving Adventures annoncé sur Nintendo Switch

Mattel, en collaboration avec Outright Games viennent d'annoncer la sortie d'un nouveau jeu vidéo mettant en avant la marque de jouets Matchbox. Sobrement intitulé Matchbox: Driving Adventures, ce nouveau jeu vidéo est développé par Casual Brothers, et sera proposé à partir du 20 septembre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant davantage d'informations sur le titre, nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande-annonce de lancement.

Dans Matchbox™ Aventures en voitures, les joueurs pourront débloquer, personnaliser et piloter les versions numériques de leurs véhicules Matchbox préférés. En solo ou avec un maximum de quatre amis en mode multijoueur local, ils auront la possibilité d’accomplir des missions épiques dans six environnements variés et de foncer, pied au plancher sur des circuits disposant chacun de plusieurs variantes.

Conçu pour tous les styles de jeu, Matchbox™ Aventures en voitures propose deux modes de jeu bien distincts : en mode Aventure, les joueurs explorent l'Île des Aventures Matchbox en toute liberté, aidant au passage ses habitants dans des paysages riches et évolutifs. En mode Compétition, ils devront affronter d’autres pilotes sur des circuits variés pour vivre une expérience de course absolument palpitante.

Idéal aussi bien pour les novices que pour les fans de longue date de la marque, Matchbox™ Aventures en voitures offre une expérience dynamique et captivante qui rend hommage à l’héritage Matchbox.

Les joueurs pourront ainsi :