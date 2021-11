Mastho is Together - Incarnez une guimauve dans un jeu de plateforme sadique sur Nintendo Switch

On sent bien qu'un certain Super Meat Boy à ouvert la voie aux jeux de plateformes a difficulté plus que relevée. Développé par EastAsiaSoft et Kind Cat Games, Mastho is Together vous propose d'incarner un morceau de guimauve dans un ensemble de niveaux où le moindre obstacle peut vous transformer en sucre en poudre. Disponible dès aujourd'hui sur l'eShop au prix de 3,99€, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Incarnez une guimauve sans sucre ! Mastho is Together est un jeu de plates-formes à défilement horizontal basé sur la précision dans lequel vous devez aider Mastho, le protagoniste blanc tout mou, à franchir une série d'obstacles. Sautez et bondissez pour vous frayer un chemin à travers des tableaux offrant des collisions parfaites au pixel près et où aucun HUD ne vient encombrer l'écran ! L'accent est entièrement mis sur le gameplay. Avec ses graphismes minimalistes et son esthétique abstraite, Mastho is Together va droit au but, sans menus ni délais de chargement. Réapparaissez immédiatement après votre mort, tentez votre chance autant de fois que vous le souhaitez, et détendez-vous sur la bande-son légère et rythmée qui accompagne les 40 niveaux à la difficulté croissante. Parviendrez-vous à aider Mastho dans sa quête ?

Source : Nintendo