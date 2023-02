Master Detective Archives: Rain Code nous présente 10 nouveaux personnages

Dernière licence issue du studio Spike Chunsoft et proposé en exclusivité sur Nintendo Switch, Master Detective Archives: Rain Code continue de peaufiner sa communication en nous dévoilant de nouveaux personnages. Cette nouvelle salve se constitue de 10 personnages. Nous vous proposons ci-dessous une présentation de leurs traits avec un aperçu visuel des plus aguicheur. Pour rappel, le titre sera officiellement disponible le 30 juin prochain en versions physique et dématérialisée, avec une traduction en français.

Pucci Lavmin

Japanese VA: Yui Horie

English VA: Lindsay Sheppard

Malgré son apparence d'enfant, elle a un sang-froid et une vitesse de traitement mental dignes d'une machine. Peut-être parce qu'elle évite la communication, elle montre parfois des réactions maladroites et d'intenses manifestations d'émotion pendant la conversation. Aptitude criminalistique : Aptitude auditive

En se concentrant, elle peut entendre des chuchotements, des bruits de pas et même des battements de cœur à distance.

Fubuki Clockford

Japanese VA: Saori Onishi

English VA: Xanthe Huynh

En raison de son éducation en tant que membre de la célèbre famille Clockford, elle est un peu naïve. Elle a une façon de penser singulière, qui peut frustrer et déconcerter ses interlocuteurs. Aptitude criminalistique : Saut dans le temps

Le temps peut être remonté et les choses peuvent être refaites. Cependant, une fois que le temps a été remonté une fois, il ne peut plus être remonté au-delà de ce point.

Melami Goldmine

Japanese VA: Yukari Tamura

English VA: Lauren Landa

Une femme glamour avec une intelligence vive derrière son apparence flamboyante. C'est une fashionista dont l'esprit est souvent concentré sur les vêtements. Elle est prompte à apprécier toute personne dont la morphologie s'accorde avec ses tenues préférées. Aptitude criminalistique : Spiritisme

Le corps d'une personne est utilisé comme support pour invoquer l'âme d'une personne décédée. Pour pouvoir utiliser cette capacité, elle doit porter les vêtements que le défunt portait de son vivant.

Yakou Furio

Japanese VA: Takehito Koyasu

English VA: Kaiji Tang

Chef de la seule agence de Kanai Ward, l'Agence de Détectives Nocturnes. Un homme distant et insaisissable. Bien qu'il ne soit pas un Maître Détective, il est certifié par la World Detective Organization, ce qui suggère qu'il est un excellent détective. Cela dit, il est un peu faible, et la politique de son agence est de rester tranquille et de s'abstenir de tout comportement manifeste qui pourrait entraîner un conflit avec les Pacificateurs de l'Amaterasu Corporation.

Amaterasu Corporation

Elle vend une grande variété de biens tels que des produits industriels, des appareils électroniques et des produits pharmaceutiques, que l'on retrouve dans tous les aspects de la vie quotidienne. D'autre part, de nombreuses rumeurs sombres entourent l'entreprise, ce qui a conduit à un dicton parmi les détectives : "Donnez un coup de pied et la poussière se détache comme un mur de fumée." Malgré cela, le gouvernement et la World Detective Organization n'ont pu intervenir en raison de sa grande influence.

Martina Electro & Yomi Hellsmile

Martina Electro (image left)

Japanese VA: Shizuka Itoh

English VA: Jenny Yokobori La vice-directrice des Pacificateurs de la Corporation Amaterasu. Elle est le bras droit de Yomi et est fière de la confiance et de l'affection qu'il lui porte. Elle a une façon coercitive de parler et d'agir et n'a aucune pitié pour ceux qui la défient, ne devenant obéissante que lorsque Yomi est impliqué.

Yomi Hellsmile (image right)

Japanese VA: Yoshitsugu Matsuoka

English VA: Howard Wang Le directeur des Peacekeepers de l'Amaterasu Corporation. Bien qu'il ait le visage d'un beau jeune homme, il est impitoyable, se réjouissant du malheur des autres, démolissant les gens et traitant même ses subordonnés comme des outils inutiles. Il dirige Kanai Ward avec force et a établi son pouvoir au sein d'Amaterasu grâce à ses réalisations.

Swank Catsonell

Japanse VA: Wataru Takagi

English VA: Brent Mukai

Un membre orgueilleux des pacificateurs d'Amaterasu Corporation qui aime l'argent.

Seth Burroughs

Japanese VA: Yuma Uchida

English VA: Landon McDonald

Chef de section de l'équipe d'investigation des pacificateurs de l'Amaterasu Corporation. Un homme marmonnant, à l'apparence malsaine. Il a l'habitude de parler dans un mégaphone pour compenser sa faible voix.

Guillaume Hall

Japanse VA: Ayane Sakura

English VA: Brenna Larsen

Chef de l'escouade antiterroriste. Une femme turbulente, au verbe rapide, qui aborde son travail avec enthousiasme et vigueur.

Dominic Fulltank

Japanse VA: Fukushi Ochiai

English VA: Kane Jungbluth-Murry