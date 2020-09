Mass Effect Trilogy repéré sur Nintendo Switch

Développée par Bioware, Mass Effect est une formidable série d'action-RPG construite comme un grand film de science-fiction. Elle est composée principalement par trois jeux qui ont d'ailleurs été réunis dans une compilation nommée Mass Effect Trilogy. Officiellement, cette trilogie n'est pas prévue sur Nintendo Switch mais il y a déjà eu des rumeurs l'annonçant et il y a peu, le site portugais Gaming Replay l'a répertorié à son tour sur Nintendo Switch pour une sortie en octobre de cette année . Depuis le site a effacé la référence... Pour autant le doute persiste. Les trois jeux sont de la génération PS360 et la Nintendo Switch est désormais la console d'accueil de pas mal de jeux de cette époque... Rappelons d'ailleurs que la Wii U avait eu droit en son temps à une formidable édition de Mass Effect 3, spécialement conçue pour mettre en valeur la console et son GamePad.

Avec le Nintendo Direct Mini Partner Showcase de septembre qui est attendu tout à l'heure à 16 heures et qui devrait dévoiler les jeux tiers attendus sur Nintendo Switch cet hiver, on devrait être fixé (ou pas.)