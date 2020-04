Un joueur fabrique des masques grand public aux couleurs de la Nintendo Switch

En raison de la pandémie de COVID-19, il y a une très forte demande de masques de protection permettant à la fois de se protéger du virus et de protéger les autres. Seulement les besoins sont tellement énormes que les masques chirurgicaux classiques ou FFP2 sont très difficiles à trouver, notamment en France. C'est ainsi que depuis quelque temps déjà, de nombreuses personnes fabriquent leurs propres masques en tissu. Ces masques dit "grand public" et qualifier parfois d'altruistes permettent non seulement de répondre à la pénurie de masques mais aussi pour certains d'apporter un peu de fantaisie dans un moment qui en manque forcément...

C'est ainsi qu'un joueur japonais a eu l'idée de fabriquer des masques aux couleurs de la Nintendo Switch. Il en a fait deux différents que vous pouvez voir en images ci-dessous. Vous pourrez y apprécier les nombreux petits détails (le choix des couleurs jusqu'à la forme et à la position des boutons) qui montrent le soin apporter à leur réalisation. A noter qu'en France, des masques grand public devraient être distribués gratuitement à partir du 4 mai en vue du déconfinement dont la première phase doit débuter le 11 mai .

Source : Facebook