Marvelous vous donne RDV ce soir 23h58 pour son showcase 2024

Mai et juin riment généralement avec événements et salons vidéoludique depuis des années. Alors que l'on vient tout juste de terminer avec l'AG French Direct 2024, c'est l'éditeur Marvelous qui nous invite dès ce soir pour son Marvelous Game Showcase 2024. L'événement se déroulera la nuit du 30 au 31 mai à partir de minuit heure française, sur la page Youtube du studio.

Marvelous Game Showcase revient en 2024 après l'accueil positif de la première édition de l'année dernière. Organisé par Marvelous Inc. depuis son siège à Tokyo, le président Suminobu Sato et les principaux développeurs fourniront aux fans des mises à jour sur les projets en cours de développement, y compris un regard neuf sur les progrès du développement, les nouveaux projets pour les marchés japonais et occidentaux, et bien plus encore !