Marvelous vous donne RDV ce soir pour son Marvelous Game Showcase 2023

Si vous souhaitez découvrir les prochaines nouveautés que nous réservent Marvelous dans les mois qui arrivent, prenez vos agendas, le Marvelous Game Showcase 2023 se tiendra dans la nuit du 25 au 26 mai 2023. La vidéo sera disponible sur la page Youtube de Marvelous Europe, avec un sous-titrage proposé en plusieurs langues, dont le Français. Le RDV est donné pour le 25 mai à 23:00 BST, c'est à dire la nuit du 25 au 26 mai à partir de minuit, heure française.

La société mère Marvelous Inc., basée à Tokyo, organisera son tout premier Marvelous Game Showcase numérique, annonçant de nouveaux titres en cours de développement sur console et PC, ainsi que des avant-premières. Les annonces comprendront de nouvelles entrées pour des franchises populaires de longue date ainsi que de tout nouveaux titres, et des membres des équipes de développement respectives se joindront à eux pour partager leurs idées sur ces travaux en cours.