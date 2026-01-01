MARVEL MaXimum Collection aura le droit à son édition physique cet automne sur Nintendo Switch

Si vous n'avez pas encore cédé à l'appel de MARVEL MaXimum Collection, et que vous êtes un amateur d'éditions physiques, nous vous conseillons de patienter et de garder vos sous encore quelques temps. Clear River Games, Limited Run Games, KONAMI et Maximum Entertainment France ont en effet annoncé un partenariat pour distribuer la compilations des classiques de MARVEL en édition physique sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'automne 2026 . La signature de ce partenariat avec Maximum Entertainment permettra ainsi de trouver le titre à prix raisonnable dans tous les commerces de l'Hexagone. Nous vous laissons un aperçu de la version physique ci-dessous.

MARVEL MAXIMUM COLLECTION : L’ARCHIVE RÉTRO ULTIME

Bienvenue dans la Voûte. Limited Run Games a le plaisir de vous présenter l’une des collections les plus complètes des premiers jeux cultes qui ont forgé l’univers MARVEL. Des bornes d’arcades aux consoles 8 bits, 16 bits et portables, retrouvez tous les titres phares dans cette anthologie qui retrace l’évolution pixelisée de l’univers MARVEL des années 90. Bien plus qu’un simple jeu : un véritable morceau d’histoire sublimé par des fonctionnalités modernes et des contenus inédits conçus spécialement pour les passionnés de la première heure.

Coups de poings pixelisés, voltiges urbaines et rayons optiques : revivez chaque moment culte sur la console de votre choix. Plutôt que de choisir pour vous, nous avons intégré l’ensemble des versions qui ont marqué consoles et bornes d’arcade. Que vous ayez grandi manette à la main ou jetons d’arcade plein les poches, MARVEL MaXimum Collection est l’hommage ultime rendu aux Fidèles invétérés.