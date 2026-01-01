MARVEL MaXimum Collection annoncé sur Nintendo Switch
Limited Run Games a annoncé en partenariat avec KONAMI la sortie d'une nouvelle compilation vidéoludique mettant à l'honneur l'univers de MARVEL. Dénommée MARVEL MaXimum Collection, cette compilation proposera 6 titres des ères Arcarde, 8 et 16-bit. Attendu pour 2026 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir toutes les infos ci-dessous.
X-Men: The Arcade Game (Arcade)
Le beat’em up mutant par excellence est de retour ! Revivez l’action légendaire de la borne d’arcade avec un mode multijoueur en ligne complet jusqu’à six joueurs. Choisissez votre X-Man préféré et affrontez l’armée de Magneto dans l’expérience coopérative ultime.
Captain America and The Avengers (Arcade, Sega® Genesis/Mega Drive, NES)
Prenez le contrôle de Captain America, Iron Man, Hawkeye et Vision en redécouvrant la version arcade cinématographique originale ou l’approche plus orientée plateforme propre à la version NES.
Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (Super Nintendo™, Sega Genesis/Mega Drive)
Basé sur le crossover culte des comics, les joueurs parcourent les rues de New York en affrontant des hordes de dangereux criminels, le tout accompagné d’une bande-son 16-bit explosive ! Alternez entre la palette de couleurs riche de la version Super Nintendo ou plongez dans l’ambiance plus sombre et brute de la version Genesis/Mega Drive. Quel que soit votre choix, le carnage est garanti !
Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (Super Nintendo, Sega Genesis/Mega Drive)
La suite symbiotique par excellence ! Jouez en solo ou en coopération à deux joueurs pour affronter la Life Foundation et la descendance de Carnage.
Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge (Super Nintendo™, Sega Genesis/Mega Drive, Game Boy™, Game Gear™)
Survivez au redoutable « Murderworld » d’Arcade. Cette compilation inclut également les versions portables du jeu, offrant un aperçu fascinant de l’histoire du jeu vidéo Marvel en mobilité.
Silver Surfer (NES)
Mettez vos talents de super-héros à l’épreuve face à l’un des shoot’em up les plus réputés pour sa difficulté jamais sortis sur console ! Doté de l’une des meilleures bandes-son de l’ère 8-bit, c’est un jeu exigeant, difficile à maîtriser… et encore plus difficile à lâcher !
MARVEL MaXimum Collection ira encore plus loin en ajoutant de nombreuses fonctionnalités pensées pour satisfaire aussi bien les joueurs modernes que les collectionneurs !
- Archives : Explorez une archive numérique contenant des scans haute résolution des jaquettes originales, des manuels d’instructions et de publicités d’époque.
- Lecteur musical : Installez-vous confortablement et écoutez les célèbres musiques chiptune de chaque version de chaque jeu inclus dans la collection.
- Retour en arrière & Sauvegardes instantanées : Triomphez enfin des « Deadly Walls » de Silver Surfer ou des enchaînements de boss d’Arcade’s Revenge grâce à la possibilité de rembobiner l’action et de sauvegarder à tout moment.
- Options d’affichage : Jouez avec des pixels nets et modernes ou recréez l’expérience du samedi matin avec des filtres CRT et scanlines.