MARVEL MaXimum Collection annoncé sur Nintendo Switch

Limited Run Games a annoncé en partenariat avec KONAMI la sortie d'une nouvelle compilation vidéoludique mettant à l'honneur l'univers de MARVEL. Dénommée MARVEL MaXimum Collection, cette compilation proposera 6 titres des ères Arcarde, 8 et 16-bit. Attendu pour 2026 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir toutes les infos ci-dessous.

X-Men: The Arcade Game (Arcade)

Le beat’em up mutant par excellence est de retour ! Revivez l’action légendaire de la borne d’arcade avec un mode multijoueur en ligne complet jusqu’à six joueurs. Choisissez votre X-Man préféré et affrontez l’armée de Magneto dans l’expérience coopérative ultime.

Captain America and The Avengers (Arcade, Sega® Genesis/Mega Drive, NES)

Prenez le contrôle de Captain America, Iron Man, Hawkeye et Vision en redécouvrant la version arcade cinématographique originale ou l’approche plus orientée plateforme propre à la version NES.

Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (Super Nintendo™, Sega Genesis/Mega Drive)

Basé sur le crossover culte des comics, les joueurs parcourent les rues de New York en affrontant des hordes de dangereux criminels, le tout accompagné d’une bande-son 16-bit explosive ! Alternez entre la palette de couleurs riche de la version Super Nintendo ou plongez dans l’ambiance plus sombre et brute de la version Genesis/Mega Drive. Quel que soit votre choix, le carnage est garanti !

Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (Super Nintendo, Sega Genesis/Mega Drive)

La suite symbiotique par excellence ! Jouez en solo ou en coopération à deux joueurs pour affronter la Life Foundation et la descendance de Carnage.

Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge (Super Nintendo™, Sega Genesis/Mega Drive, Game Boy™, Game Gear™)

Survivez au redoutable « Murderworld » d’Arcade. Cette compilation inclut également les versions portables du jeu, offrant un aperçu fascinant de l’histoire du jeu vidéo Marvel en mobilité.

Silver Surfer (NES)

Mettez vos talents de super-héros à l’épreuve face à l’un des shoot’em up les plus réputés pour sa difficulté jamais sortis sur console ! Doté de l’une des meilleures bandes-son de l’ère 8-bit, c’est un jeu exigeant, difficile à maîtriser… et encore plus difficile à lâcher !