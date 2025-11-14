MARVEL Cosmic Invasion dévoile ses éditions physiques pour le printemps 2026

Attendu pour le 1er décembre sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents, MARVEL Cosmic Invasion revient ce jour avec une excellente nouvelle : l'annonce d'une édition physique. Fruit du partenariat entre Dotemu, Tribute Games, Marvel Games et Maximum Entertainment France, les versions physiques seront proposées sur Nintendo Switch, mais également Nintendo Switch 2 entre autres, et seront disponibles à partir du 13 mars 2026 dans toutes les boutiques de l'Hexagone.

L'édition Deluxe de MARVEL Cosmic Invasion, disponibles sur les mêmes supports, comprendra les éléments exclusifs suivants :

Steelbook

Cartes d’art premium

Feuilles d’autocollants

Affiche

Et tous les contenus, ainsi que le jeu physique, seront emballés dans une boîte de collection