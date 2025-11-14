MARVEL Cosmic Invasion dévoile ses éditions physiques pour le printemps 2026
Attendu pour le 1er décembre sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents, MARVEL Cosmic Invasion revient ce jour avec une excellente nouvelle : l'annonce d'une édition physique. Fruit du partenariat entre Dotemu, Tribute Games, Marvel Games et Maximum Entertainment France, les versions physiques seront proposées sur Nintendo Switch, mais également Nintendo Switch 2 entre autres, et seront disponibles à partir du 13 mars 2026 dans toutes les boutiques de l'Hexagone.
L'édition Deluxe de MARVEL Cosmic Invasion, disponibles sur les mêmes supports, comprendra les éléments exclusifs suivants :
- Steelbook
- Cartes d’art premium
- Feuilles d’autocollants
- Affiche
- Et tous les contenus, ainsi que le jeu physique, seront emballés dans une boîte de collection
Avec ses combos dynamiques et ses graphismes époustouflants en pixel art, cette aventure interplanétaire est une véritable déclaration d'amour à l'univers Marvel.
La vie elle-même est menacée par une attaque sans précédent à l'échelle de la galaxie. Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et bien d'autres Super Héros, terrestres ou cosmiques, vont devoir unir leurs forces pour combattre la redoutable Vague d'Annihilation au cours d'une aventure interstellaire tumultueuse.
De New York aux tréfonds de la Zone négative, la survie de l'Univers se jouera parmi les étoiles dans MARVEL Cosmic Invasion.