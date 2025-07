MARVEL Cosmic Invasion - Deux nouveaux personnages se dévoilent en vidéo

L’éditeur Dotemu et Tribute Games ont illuminé la Comic-Con de San Diego en dévoilant un nouveau duo prêt à rejoindre le casting jouable de MARVEL Cosmic Invasion. Dévoilés à l’occasion de la conférence “MARVEL Cosmic Invasion Deep Dive – A Nostalgia Driven Approach to your Favorite Characters”, les deux nouveaux venus s’expriment dans une bande-annonce bourrée d’action, entre animations saisissantes et premier aperçu des combats :

Le Surfeur d'argent est un alien humanoïde métallique venu de la série Les Quatre Fantastiques. L’ancien héraut de Galactus plane dans les airs et près du sol, pourchassant inlassablement les envahisseurs insectoïdes qu’il peut mettre hors d’état de nuire avec son pouvoir cosmique.

Beta Ray Bill est l’un des personnages préférés des fans, allié de valeur du puissant Thor. Moitié cyborg, moitié Korbinite, il porte son propre marteau dévastateur nommé Stormbreaker qui peut écraser les bataillons d’insectes qui se dressent sur sa route.

Le beat’em up arcade et son impressionnante galerie de personnages iconiques des âges d’or de MARVEL sortiront en 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents