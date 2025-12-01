MARVEL Cosmic Invasion - 2 DLC annoncés, dont un disponible dès à présent

MARVEL Cosmic Invasion, le beat’em up arcade en tag qui célèbre les différents âges d’or de MARVEL, bénéficiera de deux DLC payants au cour de l’année 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents Le premier, qui ajoute Cyclope de X-men et La Chose des Quatre Fantastiques, est d’ores et déjà disponible ! Nous vous laissons un récapitulatif du contenu desdits DLC ci-dessous.

DLC 1 – Cyclope & La Chose – Disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes au prix de 3,99 €

La Chose : le poids lourd des Quatre Fantastiques apporte sa puissance, issue de radiations cosmiques, au cœur de la bataille. Ce colosse est un spécialiste des choppes, avec une mobilité surprenante qui lui permet de rebondir à travers le décors pour prendre ses ennemis par surprise. Ancien pilote d'élite, il assume pleinement son nouveau rôle de protecteur à toute épreuve pour sa famille comme pour ses alliés, s'imposant comme un atout incroyable pour n'importe quelle équipe.

Cyclope : le leader pragmatique des X-Men et l'un des personnages les plus réclamés par les fans. Cyclope fonce dans la bataille pour ne faire qu'une bouchée de ses adversaires avec son célèbre rayon d'énergie cinétique. Les rafales optiques de Cyclope peuvent également être tirées en diagonale, offrant un excellent contre face aux ennemis aériens, mais aussi de nouvelles opportunités pour prendre ses adversaires par surprise.

DLC 2 – Lancement prévu à l’automne 2026

Un tout nouveau mode de jeu, qui offre des défis inédits aux super-héros (et aux super-vilains) de MARVEL Cosmic Invasion, sera dévoilé plus tard dans l’année. De nouveaux personnages jouables seront également prêts à rejoindre la bataille contre Annihilus : gardez vos sens de super-héros en éveil pour ne manquer aucune mise à jour !