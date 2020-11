Mars Horizon - La Nintendo Switch part à la conquête de la planète rouge

Quand ils ne passent pas leur temps à nous envoyer dans l'espace pour dézinguer de l'alien, les développeurs peuvent aussi nous proposer des activités plus ludiques. C'est le cas notamment de Auroch Digital avec son titre Mars Horizon. Vous proposant de prendre les commandes d'une agence spatiale, ce jeu de gestion vous donnera pour objectif d'atteindre la planète rouge.

Attendu pour le 17 novembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous la fiche complète du jeu accompagné d'un trailer de présentation.

Dans Mars Horizon, vous prenez le contrôle d'une agence spatiale de grande envergure et partez à la conquête de l'espace avec pour objectif ultime d'envoyer des humains sur Mars. Plongez à corps perdu dans la course aux étoiles et réécrivez l'histoire de la navigation spatiale ! N'importe quelle agence peut être la première à atterrir sur la Lune si vous faites des choix judicieux. Relevez les nombreux défis d'autrefois et d'aujourd'hui :