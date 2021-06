Mars Horizon - Le jeu de gestion s'offre un nouveau DLC gratuit

Après sa sortie en novembre 2020, le jeu de gestion Mars Horizon s'apprête à récupérer de nouvelles données afin de vous relancer à la conquête de la planète rouge. Avec son nouveau DLC Expanded Horizons disponible gratuitement le 22 juin 2021 sur Nintendo Switch, vous pourrez débloquer quelques nouvelles fonctionnalités que nous vous dévoilons ci-dessous :

Expanded Horizons offre un passionnant nouveau mode bac à sable à destination des joueurs les plus aventureux, en plus du niveau de difficulté supplémentaire Iron Core qui épice considérablement l’expérience ; comme si envoyer un vaisseau spatial sur Mars n’était déjà pas assez compliqué comme ça. Parmi les autres ajouts notables figurent de nouvelles missions inspirées par Mars Perseverance, des trophées supplémentaires et diverses améliorations en tout genre.

Cette mise à jour s’accompagne d’une réduction de 30% sur l'Epic Games Store, Xbox One, Steam et Nintendo Switch. Les explorateurs galactiques en devenir pourront très bientôt mettre la main sur une démo jouable inédite, à télécharger gratuitement sur le Nintendo eShop.