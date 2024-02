Mars 2120 - La Planète Rouge vous attend pour le second trimestre sur Nintendo Switch

Si vous êtes pour un petit voyage dans notre système solaire, et plus précisément sur la planète rouge, QUByte Interactive vous propose de réserver vos places pour Mars 2120. Se présentant comme un metroidvania inspiré par les classiques tels que Super Metroid, le titre sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant du second trimestre de l'année 2024.

En Mars 2120, l'humanité a réussi à coloniser plusieurs planètes de notre système solaire, permettant aux gens d'échapper à une situation de plus en plus sombre sur Terre. Mais cela comporte de grands risques. Après que l'ONU a reçu un appel de détresse inquiétant en provenance de Mars, c'est au sergent Anna "Thirteen" Charlotte et à une équipe d'élite de marines de l'espace de répondre à l'appel et de sauver la première colonie. Pour les rejoindre, vous devrez traverser un paysage hostile et combattre des ennemis redoutables et mystérieux en utilisant un mélange d'attaques à distance et de mêlée, ainsi que des compétences élémentaires utiles. La façon dont vous éliminez vos ennemis dépend de vous, le jeu offrant aux joueurs une approche non linéaire du combat et de l'exploration. Inspiré par les pionniers du genre tels que Super Metroid et Castlevania : Symphony of the Night, Mars 2120 est un metroidvania bourré d'action qui offre une expérience de combat satisfaisante ainsi qu'une ambiance cinématographique. Survivrez-vous ?