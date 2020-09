Mario : un personnage créé comme un monsieur tout le monde et non comme un héros

Alors que nous fêtons cette années les 35 ans de la licence Super Mario Bros. c'est à l'occasion d'une interview accordée à CNN que Shigeru Miyamoto est revenu sur la création de ce personnage iconique de l'industrie du jeu vidéo. Si Shigeru Miyamoto nous a à nouveau raconté au cours de l'interview l'histoire du design de Mario dû aux limitations techniques de l'époque, une question taraudait le journal : pourquoi en avoir fait un plombier ? La réponse du créateur est toute trouvée : donner à Mario un air de proximité avec les joueurs, en faire un "monsieur tout le monde".

Nous voulions qu'il soit quelqu'un qui pourrait vivre près de vous, et non un super-héros

Après 35 ans d'existence sous le nom Mario, Shigeru Miyamoto profite de l'interview pour donner un conseil à son personnage fétiche si il avait été réel, suggérant le respect et l'entretient de soi au lieu de toujours vouloir être en compétition avec les autres.

Il est plus agréable de vivre d'une manière qui soit fidèle à soi-même que d'être en compétition avec les autres (...) Vous serez très occupé, alors n'oubliez pas de vous entraîner et de bien entretenir votre moustache

Pour quelqu'un ne prônant pas la compétition, on aura pourtant vu Mario s'en donner à coeur joie que ce soit dans Mario Kart, Mario & Sonic aux JO et autres épisodes canons ou spin off. Nul doute que Mario restera en revanche une icône du jeu vidéo pendant de nombreuses années encore.

Source : Cnn