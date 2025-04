Mario Kart World, Donkey Kong Bananza... Nintendo dévoile le poids des nouveaux jeux Nintendo Switch 2

Si 256 Go de capacité de stockage embarquée dans la nouvelle Nintendo Switch 2 reste appréciable en comparaison du 1er modèle, le plus important reste bien évidemment la capacité des jeux et combien il est possible d'en avoir dans sa console avant d'opter pour l'achat d'une carte Micro SD Express. C'est finalement sur le site My Nintendo Store japonais que nous avons pu découvrir les premières informations concernant le poids de plusieurs jeux à venir sur la console à partir du 5 juin. Sans grande surprise, Mario Kart World pèsera la "bagatelle" de 23,4Go, soit un peu moins 10% de la capacité de stockage native de la console.

Du côté de Donkey Kong Bananza, le jeu sera affiché au petit poids de 10Go. Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition fera quant à lui 7,7 Go et Kirby et le Monde Oublié - Nintendo Switch 2 Edition pèsera 5,7 Go. Du côté de la console Virtuelle Gamecube, l'application pèsera au départ un total de 3,5 Go, et augmentera de poids au fur et à mesure de la sortie des prochains titres. Donc pour résumer :

Source : Nintendo