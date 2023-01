Mario Kart Tour - La route arc-en-ciel de Mario Kart Wii débarque bientôt

Si Mario Kart Tour a rencontré son public et que les fans attendent probablement plus les circuits de la vague 4 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe, voici une nouvelle qui devrait plaire aux deux communautés. La route arc-en-ciel de Mario Kart Wii s'apprête à débarquer dans l'itération Mobile du jeu de courses.

Un indice pour ce qui nous attendrait dans la prochaine vague de courses du Mario Kart 8 Deluxe ?Probablement, puisqu'étrangement les circuits de Mario Kart Tour semblent teaser les circuits du Pass circuits additionnels.

Que pensez-vous de cet ajout ? Voudriez-vous voir la route arc-en-ciel de Mario Kart Wii débarquer dans Mario Kart 8 Deluxe ?

Here is a sneak peek of what's to come in #MarioKartTour! The next tour is guaranteed to be out of this world! Race across a rainbow that's floating through the cosmos. Be sure to bring your spacesuit! pic.twitter.com/grJ5pktDDs