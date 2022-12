Mario Kart 8 Deluxe - La Vague 3 du Pass Circuits Additionnels est disponible

Les passionnés de Mario Kart 8 Deluxe peuvent commencer à faire chauffer la gomme. La vague 3 du Pass Circuits Additionnels est enfin disponible en téléchargement sur Nintendo Switch. Pour rappel, le fameux DLC est disponible à l'achat au prix de 24,99€. Et pour ceux ayant opté pour l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, il est possible de jouer au DLC dès à présent et gratuitement.

En tout ce sont donc deux "nouvelles" coupes qui nous attendent, avec un retour des très appréciés Bois Vermeil et Lac Boo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les circuits qui vous ont le plus accroché.