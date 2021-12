Anniversaire - Mario Kart 7 a 10 ans

Il y a dix ans Mario Kart 7 sortait sur Nintendo 3DS. A cette époque, la console portable 3D de Nintendo peinait à s'imposer et Nintendo avait du mettre en place un plan Marshal pour la sauver en baissant son prix de près de 80€ seulement quelque temps après sa sortie et en multipliant les sorties de "grands jeux", ceux en capacité de se vendre pendant toute la durée de vie de la console. Ainsi, un mois seulement après la sortie de Super Mario 3D Land (véritable chef d'œuvre à découvrir impérativement en 3D sur 3DS) Nintendo enchaînait avec un autre futur long seller : Mario Kart 7.

Résultat, dix ans plus tard, Mario Kart 7 est le titre 3DS le plus vendu dans le monde avec près de 18,95 millions d'exemplaires . C'est incontestablement un des grands Mario Kart qui, à l'époque était un vrai tour de force avec de superbes graphismes et une super 3D autostéréoscopique (sublimant les jets d'encre sur l'écran.) En outre, le jeu restera le dernier opus console uniquement portable.

A l'occasion de cet anniversaire, n'hésitez pas à partager vos souvenirs sur Mario Kart 7.