Mari & Bayu: The Road Home - Mini monde mais maxi aventure attendue début mars sur Nintendo Switch

Initialement sorti l'été dernier sur steam, Mari & Bayu - The Road Home s'offre une petite virée à dos de coléoptère destination la Nintendo Switch. Attendu pour le 9 mars 2023 sur l'eShop de la console, nous vous laissons découvrir ci-dessous un trailer du jeu ainsi qu'un descriptif complet.

Mari and Bayu: The Road Home est une aventure coopérative en 2D. Aidez Mari, égarée dans le vaste monde, à rentrer chez elle et retrouver son frère Tom. Découvrez comment Bayu, son ami magique, développe la force de retrouver tous les membres de sa famille kidnappés et aide Mari à avoir assez confiance en elle pour rentrer chez elle.

Plongez dans une histoire fascinante et pleine d'émotions, qui raconte comment on peut se sentir perdu et finalement trouver sa voie dans la vie.

Caractéristiques principales

Mini-monde, mais maxi-aventure : résolvez des énigmes, planez dans les airs sur une plume, chevauchez des sauterelles, interagissez avec d'autres insectes et utilisez votre environnement à votre avantage grâce aux pouvoirs de Bayu sur le vent.

Une expérience en solo ou en coop : vous pouvez incarner à la fois Mari et Bayu si vous jouez en solo, ou choisir entre les deux personnages en mode coopératif. Profitez de deux styles de jeu différents, chacun avec ses avantages.

Explorez un univers artistique en 2D impressionant - Mari & Bayu: The Road Home associe des graphismes de haute volée et la magie de son moteur de jeu pour créer un monde plein de vie et réactif qui vous fera passer un moment merveilleux.

Découvrez un environnement riche et unique : incarnez une fourmi et découvrez le monde selon sa perspective. Une simple empreinte de pas humain peut renfermer de grandes aventures et de grands dangers pour un petit insecte. Affrontez des flaques de boue abyssales, des tapettes à mouche, des piles de déchets brûlants ou des monstres impatients de se débarrasser de vous. Découvrez un total de 12 environnements uniques.

Un monde immense (à l'échelle d'une fourmi) vous attend ! Réussirez-vous à rentrer chez vous ?