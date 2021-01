Märchen Forest : Mylne and the Forest Gift - Devenez Maître-Apothicaire dans un univers féérique sur Nintendo Switch

Nouveau Donjon-RPG signé PrimaryOrbit et édité par Clouded Leopard Entertainment, Märchen Forest : Mylne and the Forest Gift vous propose de découvrir un univers 3D enchanteur aux commande de la jeune Mylne. Ayant pour objectif de devenir Maître apothicaire, elle devra explorer une mystérieuse forêt pour trouver tous les ingrédients qui pourront l'aider à atteindre son but.

Disponible à partir du 28 janvier 2021 au prix de 32,99€ sur l'eShop, Märchen Forest : Mylne and the Forest Gift proposera des sous-titres en anglais, japonais coréen et chinois, et pèsera 5,9 Go.

Au cœur d'une forêt, dans un lieu fort lointain, vivaient des habitants bien singuliers. Voici l'histoire d'une jeune fille et de son aventure magique. Histoire

Mylne, une jeune apothicaire, cherche dans une forêt mystérieuse des ingrédients qu'elle pourra utiliser pour ses potions. Mais bientôt, ce qui n'aurait dû être qu'une banale expédition se transforme en une véritable aventure, lorsque Mylne se retrouve mêlée à un mystère non résolu qui l'amène à pénétrer les ruines souterraines situées sous la forêt. À propos du jeu

L'histoire commence dans une forêt mystérieuse et féerique, mais à mesure que vous progresserez dans le jeu, l'aventure prendra une tournure plus sombre.

Ce RPG fantastique plein de charme vous fera explorer des donjons et vous entraînera dans une aventure que vous n'êtes pas près d'oublier !

Source : Nintendo