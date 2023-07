Marble It Up! Ultra revient pour vous faire perdre la boule sur Nintendo Switch

Initialement sorti sur l'eShop en 2018, Marble It Up! revient cet été dans une édition augmentée sobrement intitulée Marble It Up! Ultra. Attendu pour le 17 aout 2023 au prix de 29,99€, le titre vous proposera de rouler votre bosse bille sur des parcours d'obstacles variés, et ce en solo ou en multijoueur.

Marble It Up! Ultra est un jeu de plateforme et de billes d'exception conçu par les créateurs de Marble It Up! et Marble Blast. Grâce à sa conception de niveaux de pointe, ses commandes ultra-fluides, ses graphismes somptueux et ses modes multijoueur exaltants, plongez dans une expérience incomparable ! Une campagne riche Découvrez une campagne solo extrêmement riche, remplie de dangereux obstacles, de chemins complexes, de changements de gravité, de sols rebondissants et de bonus puissants. Modes multijoueur chaotiques Plongez dans cinq modes multijoueur compétitifs et chaotiques. Faites équipe pour collecter des gemmes, marquer des buts, échapper à des zombies et prouver votre valeur en ligne. Frayez-vous un chemin vers la gloire ! Une magnifique collection Déverrouillez une magnifique collection de billes, circuits et chapeaux ! Trouvez des trophées cachés, gagnez des médailles et jouez en ligne, tout en remportant de nombreux éléments cosmétiques pour vos billes. Atteignez un niveau de maîtrise inégalable Repoussez vos limites. Rejoignez les meilleurs joueurs au monde en gagnant des succès et en gravissant les échelons des Classements mondiaux ! Les Défis hebdomadaires ajoutent aussi de nouveaux éléments aux niveaux, offrant chaque semaine une nouvelle manière de jouer ! Préparez-vous à rouler à vitesse grand V !

Source : Nintendo