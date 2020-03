MAR10 DAY : retour sur tous les épisodes principaux de Super Mario

Pour le MAR10 DAY, on a décidé de vous offrir un petit voyage dans le temps avec une nouvelle vidéo rétrospective reprenant des séquences de tous les jeux de plateformes mettant en vedette Mario. Du premier opus sorti en 1985 sur NES à Super Mario Maker 2 disponible depuis l'année dernière sur Switch (en attendant de savoir si oui ou non LEGO Super Mario est un jeu) qui nous permet de créer nos propres niveaux de nos épisodes préférés... Une vidéo de trente minutes qui nous donne l'occasion de revoir des personnages, des objets et des environnements devenus parfois mythiques et de réécouter des airs bien souvent entrés dans l'imaginaire collectifs des gamers... Si cette vidéo vous plait, on en fera une autre centré sur les nombreux spin off avec Mario...

Et comme toujours n'hésitez pas à commenter en nous donnant par exemple le titre de votre Mario préféré.