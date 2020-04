Les mangas Zelda de retour cet automne dans une Legendary Edition

Si vous êtes un amateur de mangas, peut-être avez vous souvenir de la parution en France en 2009 par les éditions Soleil Manga des premiers mangas The Legend of Zelda. Bien que prenant pas mal de libertés quand aux jeux dont ils sont inspirés, ces mangas permettent de retracer les aventures que Link a vécu au cours de nombreux épisodes :

A Link to the Past

Ocarina of Time

Majora's Mask

Oracle of Seasons

Oracle of Ages

The Minish Cap

Phantom Hourglass

Four Swords Adventures

Twilight Princess (actuellement en cours de parution)

En 2016, Soleil Manga a réédité ces ouvrages sous le nom de Perfect Edition, compilant les aventures du héros (hors Twilight Princess) en 5 volumes. Si vous n'en avez pas encore fait l'acquisition, bonne nouvelle, VIZ Media LLC qui s'occupe de l'édition des mangas de la franchise en Amérique vient tout juste d'annoncer la sortie des 5 volumes dans un coffret spécial dénommé Legendary Edition, avec un nouveau format relié.

Attendu pour le 20 octobre 2020 aux Etats-Unis, nul doute que Soleil Manga emboitera le pas et nous proposera cette même édition fin 2020, ou début 2021. En attendant si l'anglais ne vous rebute pas, les précommandes américaines sont d'ores et déjà ouvertes sur le site US d'amazon au prix de 79,50$ (fdp non inclus). A noter qu'aucun visuel n'est encore disponible à l'heure actuel.