Manga The Legend of Zelda: Twilight Princess - Un coffret collector réunissant les 11 tomes annoncé pour cet hiver

Sept années séparent la sortie du Tome 1 et du Tome 11 du Manga The Legend of Zelda: Twilight Princess, édité dans nos contrées par Soleil Manga entre janvier 2017, et mars 2025. Pour continuer dans la lancée des éditions précédentes, et des maisons d'éditions japonaises et américaines, les fans de l'œuvre attendaient logiquement la sortie d'une Perfect Edition, ou au moins d'un coffret regroupant les 11 tomes. L'éditeur Soleil Manga vient ainsi d'annoncer sur sa page BlueSky qu'un coffret réunissant les 11 tomes sera finalement disponible dans le courant de l'hiver 2025. Préparez vos rubis d'ici-là !